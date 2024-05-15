استشهاد لبنانيين اثنين جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي على سيارة بمدينة صور

بيروت-سانا

استشهد مواطنان لبنانيان مساء اليوم إثر اعتداء إسرائيلي جديد استهدف سيارة على طريق عام صور الحوش في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي على سيارة أدت إلى ارتقاء شهيدين.

تزامن ذلك مع تحليق مكثف لطيران العدو الإسرائيلي الحربي وعلى علو منخفض في أجواء القطاع الغربي.

كما شن طيران العدو الإسرائيلي غارة على بلدة عيتا الشعب الجنوبية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات وقرى الجنوب اللبناني ومنازل المدنيين الآمنين، حيث استشهد لبنانيان وأصيب عدد آخر بجروح الجمعة الماضية جراء استهدافه بلدة طيرحرفا جنوب لبنان.

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