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طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وأجواء سديمية مغبرة على المناطق الشرقية والبادية

2024-05-14

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات عشوائية خفيفة من المطر على المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية، وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وليلاً يكون الجو مائلاً للبرودة في أغلب المناطق وبارداً على المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في القلمون وأجزاء من المنطقة الوسطى.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 50 كم/سا أحياناً وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق28/13
المنطقة الجنوبية23/12
المرتفعات الجبلية15/5
المنطقة الوسطى26/16
المنطقة الساحلية25/18
المنطقة الشمالية26/15
منطقة الجزيرة28/15
المنطقة الشرقية29/17
منطقة البادية27/15

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