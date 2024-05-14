مقتل حارسي سجن وإصابة ثلاثة في كمين مسلح شمال فرنسا

باريس- سانا

قتل اثنان من حراس أمن أحد السجون الفرنسية وأصيب ثلاثة آخرون إصابات بالغة في كمين مسلح اليوم.

ونقلت رويترز عن الشرطة قولها: إن اثنين على الأقل من حراس السجن قتلا بالرصاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة بعد أن نصب مسلحون كمينا لسيارة تابعة للسجن الواقع في منطقة انكارفيل شمال البلاد لتحرير أحد السجناء، مضيفة: إنه “بدأت عملية مطاردة واسعة النطاق لإلقاء القبض عليهم”.

ووقع الهجوم الذي يأتي وسط تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات في جميع أنحاء أوروبا في انكارفيل قبل أن يلوذ المهاجمون والسجين بالفرار.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي رجلين ملثمين على الأقل يحملان بنادق بالقرب من سيارة دفع رباعي مشتعلة يبدو أنها اصطدمت بمقدمة سيارة السجن.

بدوره قال وزير الداخلية “جيرالد دارمانان” على منصة اكس: إن عملية مطاردة واسعة النطاق قد بدأت وتم اتخاذ كل الوسائل والإجراءات للإمساك بالمسلحين وحشد عدة مئات من أفراد الشرطة والدرك من أجل ذلك.

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