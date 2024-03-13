موسكو: سنرد على قرار النمسا طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس

موسكو-سانا

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد على قرار النمسا حول طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن المصدر قوله في تصريح اليوم: إن “روسيا سترد بشكل مناسب على قرار فيينا غير المبرر”.

وذكرت وسائل الإعلام النمساوية في وقت سابق اليوم أن وزارة الخارجية النمساوية قررت طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس.

وكان السفير الروسي لدى النمسا ديميتري ليوبينسكي، تحدث في وقت سابق عن تدهور العلاقات بين روسيا والنمسا في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن فيينا “اتخذت موقفاً غير ودي” تجاه روسيا.

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