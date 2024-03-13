لبنان تعتزم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن حول الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على أراضيها

بيروت-سانا

أوعز وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب إلى الدوائر المختصة في الوزارة بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي عقب سلسلة اعتداءات إسرائيلية تعتبر الأعنف بتاريخ 11 و12 من الشهر الجاري استهدفت المدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك وقرى مجاورة ما أدى الى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين والآمنين العزل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن “الأمر الذي يدعو إلى المزيد من القلق هو أن يأتي هذا التصعيد في مناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية اللبنانية ما يدل على رغبة “إسرائيل” بتوسيع الصراع وجر المنطقة بأكملها إلى حرب قد تبدأ شرارتها من هكذا أعمال عدوانية، وتتحول إلى حرب إقليمية تسعى وراءها الحكومة الإسرائيلية كحبل نجاة للخروج من مأزقها الداخلي” ودعت الوزارة المجتمع الدولي للضغط على “إسرائيل” لوقف اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية على لبنان.

وطالبت الوزارة بضرورة إدانة أعضاء مجلس الأمن مجتمعين الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 لعام 2006 بالكامل من أجل الوصول إلى استقرار دائم وطمأنينة على حدود لبنان الجنوبية.

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