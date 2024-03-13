المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في ثكنة ‏راميم

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم استهداف قوات العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم “قرية هونين اللبنانية المحتلة” بالأسلحة الصاروخية.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مقاتلو المقاومة ثكنة ‏راميم بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة”.

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم مواقع للعدو الإسرائيلي في حانيتا وثكنة زبدين ورويسات العلم قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

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