تفعيل عمل صرافين آليين اثنين بالسويداء

السويداء-سانا

أعاد فرع المصرف العقاري بالسويداء تفعيل صرافين آليين وتشغيلهما أمام مقره اليوم بهدف تخفيف الأعباء عن المتعاملين من حاملي البطاقات المصرفية الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومصرف التسليف الشعبي .

وذكر مدير فرع المصرف يوسف حسن في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الصرافين المعاد تشغيلهما كانا سابقاً متوقفين عن الخدمة جراء وجودهما ضمن موقعين غير مناسبين من حيث التغذية الكهربائية اللازمة لهما، مبيناً أن وضعهما وتشغيلهما حاليا أمام مبنى فرع المصرف يزيد عدد الصرفات الآلية في هذا الموقع الحيوي بالمحافظة إلى ستة صرافات.

وبين حسن أن إعادة تفعيل الصرافين تضاف إلى صراف المشفى الوطني الذي تمت إعادته للخدمة مؤخراً بعد أن كان معطلاً لافتاً إلى أنه يستفيد من صرافات المصرف العقاري بالسويداء أكثر من 35 ألف مواطن من حاملي بطاقات المصرف العقاري ومصرف التسليف الشعبي من العاملين على رأس عملهم والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وارتفع عدد صرافات المصرف العقاري الموضوعة بالخدمة في محافظة السويداء إلى 13 صرافاً منها 11 صرافاً بمدينة السويداء.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency