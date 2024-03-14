مباحثات سورية جزائرية حول تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

الجزائر-سانا

بحث رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي مع سفير سورية في الجزائر ماهر عنان بدور في قصر الحكومة بالعاصمة الجزائرية سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين.

وذكرت رئاسة الوزراء الجزائرية في بيان اليوم أن “اللقاء شكل فرصة لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة ولا سيما العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة”.

ونوه سفير سورية بمواقف الجزائر المشرفة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون والتزامها الدائم بالدفاع عن القضايا العربية وكذلك مواقفها النبيلة المساندة لسورية عندما تعرضت سابقاً إلى المحاولات الهادفة للنيل من استقرارها.

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