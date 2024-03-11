الرئاسة الفلسطينية: الإدارة الأميركية مطالبة بترجمة رفضها اجتياح رفح إلى أفعال

القدس المحتلة-سانا

حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مطالبة الإدارة الأميركية بترجمة رفضها هذا الاجتياح إلى أفعال وإلزام الاحتلال بوقف عدوانه.

ونقلت وكالة وفا عن المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله في بيان اليوم: “نحذر من خطورة تصريحات نتنياهو التي رفض فيها مطالب الرئيس جو بايدن وأكد استمراره في الإعداد للعدوان على المدينة التي تؤوي أكثر من 1. مليون فلسطيني معظمهم نزحوا قسراً من بيوتهم التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة ووسطه”.

وأوضح أبو ردينة أن هذه التصريحات تدل على النوايا الحقيقية للاحتلال بارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة ضد الشعب الفلسطيني، والاستمرار في محاولات تهجيره من أرضه ووطنه، بالتزامن مع فرض قيود على الدخول إلى المسجد الأقصى وخاصة في شهر رمضان، الأمر الذي يزيد المنطقة اشتعالاً.

وأضاف أبو ردينة: “المطلوب الآن وجود إرادة سياسية أميركية لتحويل تصريحات الإدارة الأميركية بخصوص اقتحام مدينة رفح إلى أفعال حقيقية على الأرض وهي قادرة على ذلك، وإلزام “إسرائيل” بوقف عدوانها المستمر الذي يذهب ضحيته يوميا المئات من الأطفال والنساء والشيوخ”.

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