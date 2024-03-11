الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 800 جندي أوكراني وإسقاط 95 مسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من القضاء على 810 جنود أوكرانيين، ودمرت المزيد من المعدات العسكرية الغربية على مختلف محاور القتال خلال الساعات الماضية.

وأفادت الوزارة في التقرير اليومي لسير العملية العسكرية الخاصة بأن الجيش الروسي صد 4 هجمات على محور كوبيانسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 30 عسكرياً، أما على محور دونيتسك فسيطرت القوات الروسية على مواقع مهمة، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 180 عسكرياً.

وعلى محور أفدييفكا، حسنت القوات الروسية وضعها على الخط الأمامي وصدت 11 هجوماً مضاداً، فيما خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 430 جندياً وشهد محور خيرسون سيطرة القوات الروسية على خطوط ومواقع جديدة، وخسرت القوات الأوكرانية هناك نحو 30 جندياً.

وتم تدمير عدة مستودعات ذخيرة ميدانية ومستودع وقود، و7 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة ونقطتي انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب، إضافة إلى إصابة قوات ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في 142 منطقة.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 10 صواريخ من نوع هيمارس أمريكية الصنع، ودمرت 95 طائرة دون طيار أوكرانية على مدار الـ24 ساعة الماضية.

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