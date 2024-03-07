المقاومة العراقية تستهدف العدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية اليوم استهداف ثكنة عسكرية للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان: إنه “ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، استهدف مقاتلو المقاومة في العراق اليوم بواسطة الطيران المسير، ثكنة عسكرية في مطار روش بينا بأراضينا المحتلة” مؤكدة استمرارها في دك معاقل الأعداء.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت أمس قوات العدو الإسرائيلي في مطار كريات شمونة بطائرة مسيرة وحققت إصابات مباشرة فيها.

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