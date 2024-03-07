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الحرارة أدنى من معدلاتها غداً وأجواء غائمة جزئية إلى ماطرة

2024-03-07

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر أحياناً وتكون الهطلات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية والغربية والرياح جنوبية غربية إلى غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات

نشطة تتجاوز سرعتها 45 كم /سا في المناطق الوسطى والساحلية والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق17 / 7
المنطقة الجنوبية15 / 4
المرتفعات الجبلية10 / ناقص 2
المنطقة الوسطى17 / 6
المنطقة الساحلية19 / 11
المنطقة الشمالية17 / 5
منطقة الجزيرة18 / 4
المنطقة الشرقية18 / 6
منطقة البادية19 / 4

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