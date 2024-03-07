الاحتلال يستولي على 29 دونماً من الأراضي الفلسطينية شمال رام الله

القدس المحتلة-سانا

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على 29 دونماً من الأراضي الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن سلطات الاحتلال استولت على تلك المساحات من الأراضي بين بلدتي سنجل وترمسعيا شمال رام الله، وهو ما سيؤدي لمنع الفلسطينيين من القريتين من الوصول إلى الشارع الرئيسي حيث سيغلق الأراضي التي تطل على الشارع الرئيسي من جهة ترمسعيا وكذلك الأراضي التي تطل على الشارع من جهة سنجل.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت أمس مخططاً لإقامة 3500 وحدة استيطانية جديدة بغية توسيع عدد من المستوطنات المحيطة في القدس المحتلة، بينما أعلنت في 23 من الشهر الفائت عن مخطط آخر لأكثر من 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

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