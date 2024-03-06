تزويد بئر الفقيع في ريف درعا بمنظومة طاقة شمسية

درعا-سانا

انتهت المؤسسة العامة لمياه الشرب في درعا من تزويد بئر الفقيع بريف درعا الشمالي بمنظومة طاقة شمسية بعد تجهيزها فنياً.

مدير مؤسسة المياه المهندس مأمون المصري ذكر في تصريح لمراسلة سانا أن ورشات المؤسسة أنجزت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أعمال تزويد بئر الفقيع بمنظومة طاقة شمسية بديلة، باستطاعة 55 ك واط (60 حصاناً) بسبب نقص الطاقة الكهربائية، وعدم استقرار التيار الكهربائي في المنطقة، مبيناً أن تجهيز البئر وتزويدها بالطاقة الشمسية يزيد كمية المياه التي تغذي بلدة الفقيع ويعمل على تحسين الواقع المائي فيها.

يشار إلى أن عدد المستفيدين من البئر يبلغ نحو 3000 شخص.

ليلى حسين

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