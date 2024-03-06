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تركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية في 10 مواقع بالسويداء

2024-03-06

السويداء-سانا

أنهت محافظة السويداء أعمال مشروع تركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية ضمن 10 مواقع.

وذكر أمين سر لجنة الإغاثة الفرعية ومنسق المنظمات في السويداء المهندس علاء أبو عمار في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المشروع المنفذ بتمويل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تضمن تركيب 630 جهاز إنارة للشوارع الرئيسية، في مدن السويداء وشهبا وصلخد وبلدتي قنوات والثعلة وقرى عتيل وسليم والشبكي وخربا وصما الهنيدات.

وبين المهندس أبو عمار أن تنفيذ المشروع جاء بناء على دراسة الاحتياجات بالتنسيق مع الوحدات الإدارية ضمن الإطار الجغرافي المنفذ فيه.

عمر الطويل

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