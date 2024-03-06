مراسل سانا في القاهرة: بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد.. انطلاق أعمال الدورة العادية ١٦١ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد للجالية السورية في مصر: تمكين المستثمرين السوريين من المساهمة في إعادة إعمار الوطن
2024-03-06
المقداد يلتقى نظيره اللبناني على هامش اجتماعات الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
2024-03-06
سورية تدين محاولات النيل من الأونروا وتدعو الدول التي علقت تمويلها إلى العدول عن قرارها
2024-03-05
سورية تدين استخدام واشنطن المتكرر للفيتو وترفض ذرائعها للدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي
2024-03-05
المقداد يبحث مع نظيره العراقي وأبو الغيط الأوضاع في المنطقة العربية والتحديات التي تواجهها
2024-03-05
الوزير قطنا يلتقي نظيره التونسي ومدير الفاو على هامش مؤتمر الأغذية والزراعة الإقليمي في عمان
2024-03-05
وزير الزراعة في مؤتمر الفاو الإقليمي: ضرورة التعاون بين الدول لاستعادة الأمن الغذائي واستثمار الموارد
2024-03-05
محليات
تمكين المرأة لمستقبل أفضل.. ضمن ورشة عمل لهيئة شؤون الأسرة والسكان
2024-03-06
الجو غائم جزئياً وفرصة لهطل أمطار غزيرة فوق المناطق الساحلية
2024-03-06
الحرارة إلى ارتفاع غداً وفرصة لهطل زخات مطرية في أماكن متفرقة
2024-03-05
أضرار مادية كبيرة إثر نشوب حريق ضمن أحد المحال التجارية في دمشق
2024-03-05
إخماد حريق بمحل لبيع الجوالات في درعا
2024-03-05
منتجات ومشغولات يدوية في بازار جمعية خالد بن الوليد الخيرية في مدينة حمص- فيديو
2024-03-05
ورشة عمل حول الكفاءة والفعالية في قطاع الصناعات الغذائية
2024-03-05
رياضة
ماسة علاء الدين.. موهبة صاعدة في رياضة المواي تاي
2024-03-05
مشاركة واسعة في بطولة الجمهورية بالكيك بوكسينغ لجميع الفئات
2024-03-04
بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز.. محطة جديدة من التألق لفرسان سورية
2024-03-04
اختتام بطولة درعا للشطرنج
2024-03-03
120 لاعباً ولاعبة يتنافسون ببطولة الشوتو كان باللاذقية
2024-03-03
فضية وبرونزيتان لمنتخب السويداء ببطولة الجمهورية للريشة الطائرة
2024-03-03
ريال مدريد يتعادل مع فالنسيا في الدوري الإسباني
2024-03-03
اقتصاد
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً ألفي ليرة
2024-03-06
إجازة استثمار في قطاع نقل الركاب والأفواج السياحية بقيمة 8.5 مليارات
2024-03-06
ارتفاع أسعار النفط
2024-03-06
هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات تدعو إلى المشاركة في معرض الجزائر الدولي
2024-03-06
الوزير جوخدار يبحث مع السفير الإيراني علاقات التعاون في القطاع الصناعي
2024-03-05
مسؤول إيراني: مباحثات لإنشاء منطقة حرة ثلاثية بين إيران وسورية والعراق
2024-03-05
الوزير قطنا يلتقي نظيره التونسي ومدير الفاو على هامش مؤتمر الأغذية والزراعة الإقليمي في عمان
2024-03-05
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
المقداد يلتقى نظيره اللبناني على هامش اجتماعات الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
إجازة استثمار في قطاع نقل الركاب والأفواج السياحية بقيمة 8.5 مليارات
الجو غائم جزئياً وفرصة لهطل أمطار غزيرة فوق المناطق الساحلية
الغباش: 800 ألف خدمة طبية قلبية مجانية وشبه مجانية خلال العام الماضي
سورية تدين محاولات النيل من الأونروا وتدعو الدول التي علقت تمويلها إلى العدول عن قرارها
سورية تدين استخدام واشنطن المتكرر للفيتو وترفض ذرائعها للدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي
مجلس الشعب يناقش مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية ويوافق على عدد من مواده
مجلس الوزراء يحدد ساعات الدوام الرسمي في الجهات العامة خلال شهر رمضان المبارك
المقداد يبحث مع نظيره العراقي وأبو الغيط الأوضاع في المنطقة العربية والتحديات التي تواجهها
الوزير قطنا يلتقي نظيره التونسي ومدير الفاو على هامش مؤتمر الأغذية والزراعة الإقليمي في عمان
مراسل سانا في القاهرة: بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد.. انطلاق أعمال الدورة العادية ١٦١ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
2024-03-06
2024-03-06
HASSAN
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تركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية في 10 مواقع بالسويداء
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مراسل سانا في القاهرة: بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد.. انطلاق أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
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مراسل سانا في القاهرة: بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد.. انطلاق أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
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