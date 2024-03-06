أغان وطنية وتراثية في حفل فني بالحسكة

الحسكة-سانا

قدمت مجموعة من الشباب المبدع من فناني مدينة الحسكة أغاني منوعة وطنية وتراثية ضمن الحفل الفني التراثي الذي أقامه فرع اتحاد الكتاب العرب وجمعية صفصاف الخابور الثقافية.

وبين رئيس مجلس إدارة جمعية صفصاف الخابور أحمد الحسين في تصريح لمراسل أنه ضمن الفعاليات التشاركية للشهر الحالي التي تقوم بها الجمعية وفرع الاتحاد تم تنفيذ نشاط الحفل الغنائي التراثي، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة من المواهب الشبابية في الغناء وتقديمها للجمهور.

وأشار الحسين إلى أن الشباب المبدعين قدموا أغاني في حب الوطن والدفاع عنه، إضافة إلى مجموعة من الأغاني التراثية التي تمثل تراث مختلف المحافظات السورية وباقة من الأغاني التراثية من تراث الجزيرة السورية، والتي حفلت بألوان المواويل والعتابا والموليه والميجنة، والتي تشكل جزءاً مهماً من التراث اللامادي الجميل لها، مؤكداً ضرورة الحفاظ عليه كونه يمثل صورة مشرقة من الهوية الوطنية التراثية.

نزار حسن

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