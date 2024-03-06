المقداد للجالية السورية في مصر: تمكين المستثمرين السوريين من المساهمة في إعادة إعمار الوطن

القاهرة-سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في مقر السفارة السورية في القاهرة ممثلي الجالية السورية في مصر من الصناعيين ورجال الأعمال، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية الـ 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وتم خلال اللقاء مناقشة السبل الممكنة لمعالجة أي صعوبات تواجه عملهم وتوفير الظروف المناسبة، لتمكين المستثمرين السوريين ورجال الأعمال من المساهمة في إعادة إعمار سورية بالطرق التي تضمن المصلحة الوطنية ومصالح المستثمرين، في إطار خطة وجهود الحكومة السورية في هذا الاتجاه.

كما استمع الوزير المقداد إلى الرؤى والطروحات التي قدمها ممثلو الجالية، مؤكداً حرص سورية على تقديم أفضل الخدمات القنصلية لجميع السوريين في الخارج، وموضحاً أن وزارة الخارجية والمغتربين ستقدم بدورها كل مساعدة ممكنة لهم، وستتابع جميع القضايا التي تمت مناقشتها في هذا اللقاء.

حضر اللقاء حبيب عباس معاون وزير الخارجية والمغتربين، والسفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية، ووسام عجيب من إدارة الدعم التنفيذي، وجميع أعضاء السفارة السورية في القاهرة.

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