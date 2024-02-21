الجيش الروسي يفشل هجمات قوات نظام كييف ويسقط 99 مسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من إحباط هجمات قوات نظام كييف على مختلف المحاور، والقضاء على 1190عسكرياً وإسقاط 99 مسيرة.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول العملية العسكرية الخاصة أن قواتها صدت على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا 5 هجمات، وبلغت خسائر العدو 30 عسكرياً ومركبات قتالية وأسلحة ومدافع غربية، بينما صدت 7 هجمات على محور أفدييفكا، وكبدت العدو 450 عسكرياً وأسلحة ومدافع غربية.

وعلى محور دونيتسك عززت القوات الروسية تحصيناتها، وسيطرت على مواقع مهمة، وبلغت خسائر العدو 425 عسكرياً وأسلحة ومدافع غربية وعتاداً عسكرياً ، كما تم على محور جنوب دونيتسك صد هجوم والقضاء على 210 جنود وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية ومحطة رادار، بينما بلغت خسائر القوات الأوكرانية على محور خيرسون 75 عسكرياً ومدافع غربية.

ووفق الوزارة، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 12 صاروخاً من نوع “هيمارس” و99 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون.

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