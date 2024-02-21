زراعة أكثر من 24 ألف غرسة ضمن ستة مواقع حراجية بطرطوس

طرطوس-سانا

تعمل دائرة الحراج في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بطرطوس على تنفيذ خطة التحريج الاصطناعي للموسم الزراعي الحالي، والتي تتضمن زراعة 70 ألف غرسة حراجية.

وأوضح رئيس دائرة الحراج بالمديرية الدكتور فادي ديوب في تصريح لمراسلة سانا أنه تمت زراعة 24400 غرسة حراجية على مساحة 25 هكتاراً، شملت ستة مواقع حراجية في (طرطوس والشيخ بدر والقدموس وصافيتا ودريكيش)، لافتاً إلى أن خطة التحريج الاصطناعي للموسم الحالي تبلغ 50 هكتاراً وتضم مناطق التعديات والحرائق.

وبين ديوب أن إجمالي الغراس الموزعة والمباعة وصل إلى 202 ألف غرسة وذلك منذ بدء عمليات البيع والتوزيع، منها 98 ألف غرسة موزعة مجاناً، إضافة إلى وجود حوالي 173 ألف غرسة مثمرة وحراجية جاهزة للبيع والتوزيع، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن إنتاج 206 آلاف غرسة حراجية وذلك ضمن خمسة مشاتل في طرطوس والنبي متى وكفرفو والصوراني والشعرة، بينما تم إنتاج 51 ألف غرسة بمختلف الأصناف حتى تاريخه.

هيبه سليمان

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