الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وأجواء الليل باردة بشكل عام

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع بشكل طفيف لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 7 درجات مئوية جراء تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر على المناطق الساحلية بينما يستمر الجو خلال فترة الليل بارداً بشكل عام محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وحدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية.

الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..