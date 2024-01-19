بالتعاون مع الأهالي ضبط كميات كبيرة من بطاطا الشيبس منتهية الصلاحية في اللاذقية

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية اليوم بمؤازرة من فرع الأمن الجنائي مستودعات تحتوي على كميات كبيرة من بطاطا الشيبس منتهية الصلاحية.

وأوضح مدير التجارة الداخلية باللاذقية المهندس أحمد زاهر في تصريح لمراسل سانا أنه فور ورود معلومات تفيد بوجود سيارة (براد مغلق) تقوم بتوزيع بطاطا الشيبس على الأطفال في أحد أحياء مدينة اللاذقية وبشكل مجاني توجهت دوريات حماية المستهلك إلى مستودعات وكيل المادة وقامت بتفتيشها ليتبين أنها تحتوي على الكراتين والأكياس نفسها التي تم ضبطها في سيارة التوزيع بالإضافة إلى كراتين تحمل تاريخي إنتاج إحداهما منتهي الصلاحية.

وأضاف: إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكب المخالفة وتنظيم الضبوط التموينية اللازمة، وأخذ عينات من المواد الغذائية التي ضمن الصلاحية أيضاً وتم طلب مؤازرة من فرع الأمن الجنائي وسوق المخالفين موجوداً لمتابعة التحقيقات منوهاً بتعاون الأهالي الذين بادروا للتبليغ عن المواد منتهية الصلاحية.

بسام الابراهيم

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