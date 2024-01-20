المقاومة العراقية تسقط طائرة مسيرة أمريكية في ديالى

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في محافظة ديالى شرق البلاد.

وقالت المقاومة في بيان تلقت مراسلة سانا نسخة منه اليوم: إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ونصرة لأهلنا في غزة، ودفاعاً عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قواتِ الاحتلال، استهدف مقاتلو المقاومة أمس طائرة مسيرة من نوع ام كيو 9 تابعة للاحتلال الأمريكي في سماء محافظة ديالى، بالسلاح المناسب”، مؤكدة استمرارها في مواجهة ودك معاقل العدو ومتوعدة إياه بالمزيد.

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