اتحاد غرف التجارة السورية يطلق مشروع دعم لتأهيل وتدريب الجرحى وذوي الشهداء بدمشق وريفها

دمشق-سانا

أعلن اتحاد غرف التجارة السورية إطلاق مشروع دعم لتأهيل الشباب من الجرحى وذوي الشهداء في دمشق وريفها.

وقال نائب رئيس الاتحاد مازن حماد في بيان على صفحة الاتحاد على موقع فيسبوك إن المشروع ذو بعد اجتماعي وإنساني وتنموي ويتضمن إقامة دورات تدريبية باختصاصات مختلفة تم اختيارها بناء على رغبة الشريحة المستهدفة ومتطلبات عملها ومعيشتها.

وبين حماد أن محاور الدورات التي تبدأ قبل بداية شهر شباط القادم تركز على الطاقة البديلة والمتجددة وصناعة الشموع وبرمجيات الحاسوب وصناعة الحقائب وصناعة الصابون وصناعة المنظفات.

ولفت حماد إلى ان هذا المشروع يأتي في إطار الدور الاجتماعي لاتحاد الغرف إلى جانب دوره التجاري والاقتصادي.

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