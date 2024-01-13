إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل آخرون مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات مسافر يطا ودير سامت جنوب وغرب الخليل وعرابة جنوب جنين وحوسان غرب بيت لحم واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح وآخرين بحالات اختناق كما قامت باعتقال ثلاثة شبان.

وأصيب واعتقل عدد من الفلسطينيين أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة.

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