اتحاد غرفة التجارة والسفارة الهندية يناقشان آليات تطوير التعاون التجاري بين الهند وسورية

دمشق- سانا

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام اليوم في مقر الاتحاد مع السكرتير الأول (التجارة) في السفارة الهندية بدمشق فيجاي فيمال باندي آليات تعزيز التعاون التجاري بين سورية والهند وسبل تطويره بما يعود بالفائدة على الجانبين.

وتطرق الجانبان وفق ما نشر على صفحة الاتحاد على الفيس بوك إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآليات تسهيل وتوسيع قاعدة التبادل التجاري وإمكانية إقامة تعاون مشترك بين الطرفين.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع موسع في أقرب وقت ممكن لبحث مجالات التعاون في المجال التجاري بين سورية والهند، مشيرين إلى أهمية التعرف على الفرص الموجودة في البلدين وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال، وتشجيع إقامة المعارض والمشاريع المشتركة التي تعود بالفائدة على الشعبين الصديقين.

حضر الاجتماع رئيس غرفة تجارة ريف دمشق عضو مكتب الاتحاد أسامة مصطفى ورئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة عضو مكتب الاتحاد فهد درويش ورئيس غرفة تجارة وصناعة الرقة عضو مكتب الاتحاد فايز الحسين ومدير عام الاتحاد مها حسن.

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