العسومي : فلسطين قضية العرب المركزية

القاهرة-سانا

استنكر رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي عجز المجتمع الدولي عن وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأشار العسومي خلال الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين بالبرلمان العربي إلى التحضير للجلسة الخاصة بغزة، المقرر عقدها غداً تحت عنوان “نصرة فلسطين وغزة”، بحضور ومشاركة عدد من الشخصيات العربية والدولية، لبحث مستجدات التصعيد الخطير على الأراضي الفلسطينية.

وقال العسومي: “البرلمان العربي يتابع بشكل حثيث الكارثة الإنسانية والمأساة الناتجة عن العدوان الوحشي للاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، ونحن ندخل اليوم الـ 83 للعدوان ولحرب الإبادة الشاملة التي يشهدها قطاع غزة عبر المجازر الجماعية”.

وجدد العسومي دعم البرلمان العربي ومساندته للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية، مؤكداً ” استمرار البرلمان العربي في تحركه على كل المستويات حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

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