القوات العراقية تلقي القبض على خمسة إرهابيين في محافظتي الأنبار وكركوك

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على خمسة إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظتي الأنبار وكركوك.

ونقلت وكالة واع العراقية عن مديرية الاستخبارات العسكرية قولها في بيان بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت القوات الأمنية من خلال كمائن محكمة في مناطق متفرقة من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين من تنظيم “داعش” مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع العراقية في وقت سابق اليوم إلقاء القبض على 4 إرهابيين خطيرين في محافظة السليمانية شمال البلاد.