المؤتمر العلمي السنوي لكلية الطب البشري بجامعة دمشق يناقش المستجدات في عالم الطب وتحدياته

دمشق-سانا

تحت عنوان “الطب.. واقع وتحديات”، أطلقت كلية الطب البشري بجامعة دمشق اليوم مؤتمرها العلمي السنوي، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والأطباء المختصين وطلاب الدراسات العليا في الكلية، وذلك ضمن فعاليات الذكرى المئوية الأولى لتأسيس جامعة دمشق.

ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى ثلاثة أيام عدة محاور حول المستجدات في أمراض الكبد والأورام والخلايا الجذعية والأمراض الاستقلابية وأمراض الرأس والعنق والأمراض النسائية وطب الجنين والآفات الجراحية والمسؤولية الطبية، إضافة إلى مناقشة العديد من دراسات وأبحاث طلاب الدراسات العليا.

الدكتور رائد أبو حرب عميد كلية الطب لفت في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المؤتمر يتضمن 30 محاضرة، ويشكل محطة مهمة في مسيرة الكلية المستمرة نحو التعليم الطبي الأكاديمي، ويسلط الضوء على أحدث المفاهيم والمستجدات في التشخيص والعلاج، والبحوث الحالية والابتكارات التي ستغير من مستقبل علاج الأمراض السرطانية، مشيراً إلى أن جلسة عرض الأبحاث والأعمال البحثية الرصينة لطلاب الكلية ستعطي فرصة للطلاب المبدعين لعرض نتائج أبحاثهم ومساهماتهم في التقدم العلمي.

الدكتور ماهر سيفو اختصاصي في طب الأورام ونائب عميد كلية الطب للشؤون العلمية أكد حرص اللجنة العلمية للمؤتمر على تنوع المحاضرات المطروحة لتشمل كل الاختصاصات الطبية، مبيناً أن محاضرته تركز على مستجدات علاج أمراض الثدي وأهمية حملات التوعية والتشخيص المبكر لتجنب العلاجات المفرطة من جراحة وعلاج كيميائي، وكذلك ضرورة الاعتماد على الطب الحديث من علاجات هرمونية هدفية حسب حالة كل مريض.

الدكتورة رغداء الزعبي اختصاصية بالأمراض الداخلية وأمين سر نقابة أطباء دمشق لفتت إلى أن المؤتمر فرصة سنوية لإلقاء الضوء على الجديد في العلوم الطبية وتبادل الخبرات واستعراض الحالات المستعصية، ومناقشة أحدث الطرق العلاجية والتشخيصية لتدبيرها ومقاربتها بالشكل الأمثل.

وقدم الدكتور محمد إياد الشطي المحاضرة الافتتاحية بعنوان “السرطان.. آفاق جديدة”، فيما قدمت الدكتورة ميسون قدسي أستاذة أمراض المفاصل والروماتيزم في كلية الطب محاضرة حول العلاجات الحديثة لالتهاب الرئة الخلالي في سياق صلابة الجلد.

ويرافق المؤتمر معرض للتجهيزات الطبية والدوائية، حيث أكد الصيدلاني كريم القادري من شركة “يونيفارما”، والصيدلانية رهف الحمصي من شركة “ألترا ميديكا” أهمية المشاركة في المؤتمرات العلمية الطبية لإطلاع الأطباء وطلاب الدراسات العليا قيد الاختصاص على الأصناف الدوائية والتراكيب الجديدة والتواصل المباشر معهم.

هيلانه الهندي

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