طقس الغد… الحرارة إلى انخفاض والجو غائم جزئياً إلى غائم

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل جراء تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً ، بارداً ليلاً ، محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز40 كيلومتراً في الساعة بالمناطق الشرقية والوسطى والساحلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …