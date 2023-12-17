15 ميدالية متنوعة لسورية بالبطولة الدولية للسامبو والكوراش

بيروت-سانا

أحرز منتخب سورية للسامبو والكوراش 15 ميدالية متنوعة في البطولة الدولية المفتوحة المقامة في لبنان بمشاركة سبع دول.

وفي التفاصيل، حصل منتخبنا على المركز الأول بالترتيب العام في السامبو، حيث نال محمد خانجي ذهبيتين، ومحمد عمران عجينة ذهبية وفضية، وحسن بيان ذهبية، وعمر شحادة فضية، ومجد حاج قدور برونزية، ومحمد شاكر المصري برونزية.

وفي الكوراش، حصل منتخبنا على المركز الثالث بالترتيب العام، بذهبية وفضيتين وأربع برونزيات، حيث أحرز حسن بيان ذهبية، ومجد حاج قدور فضية، وعمر شحادة فضية، ومحمد خانجي برونزية، ومحمد عمران عجينة برونزية، ومحمد شاكر المصري برونزية، ومنير المنجد برونزية.

محمد الرحيل

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