الخارجية الإيرانية: لا تغيير بعقيدينا النووية ونرفض استخدام الأسلحة النووية

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عدم حدوث أي تغيير على العقيدة النووية الإيرانية، لافتًا إلى أن بلاده تعارض استخدام الأسلحة النووية.

وقال كنعاني في مؤتمر صحافي اليوم كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”: إنه “لم يطرأ أي تغيير على العقيدة النووية الإيرانية.. وتعارض إيران استخدام الأسلحة النووية، ونعتقد أن وجود الأسلحة النووية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين”.

كان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي طالب في حفل افتتاح المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية في مدينة أصفهان وسط إيران، الإثنين الماضي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بدورها في مراقبة البرنامج النووي الإيراني بعيداً عن التأثيرات والضغوط السياسية.