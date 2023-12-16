هزة أرضية بقوة 5.4 درجات تضرب جزر ماريانا الشمالية

سايبان-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر جزيرة ماريانا الشمالية الواقعة غرب المحيط الهادئ.

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي اف زد) أن “الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات”، دون ورود تقارير حول سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية أو تحذيرات بشأن موجات مد عاتية (تسونامي).

وأرخبيل ماريانا الشمالية‏ يسمى رسمياً كومنولث جزر ماريانا الشمالية وهو دولة كومنولث متحدة سياسياً مع الولايات المتحدة، وتملك موقعاً استراتيجياً غرب المحيط الهادئ، وتتألف من 15 جزيرة تقع في الربع الأخير من الطريق من هاواي إلى الفلبين.

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