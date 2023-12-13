شركة سكر حمص تخطط لإنتاج 69 ألف طن سكر أبيض العام القادم

حمص-سانا

تتضمن خطة العام المقبل لشركة سكر حمص إنتاج 69 ألف طن سكر أبيض فئة “ب” ناتج عن تكرير السكر الأحمر الخامي وذلك وفقاً لمدير عام الشركة المهندس صالح صالح.

وأشار صالح في تصريح لسانا إلى ان تنفيذ الخطة مرهون بتوفر المادة الأولية اللازمة لكل معمل من معامل الشركة حيث تتضمن الخطة أيضاً انتاج 7368 طناً من الخميرة الطرية و2222 طناً من الكحول الطبي الأبيض و3404 أطنان من زيت القطن المكرر و720 طناً من الصابون الشعبي.

ولفت صالح إلى أن قيمة مبيعات الشركة لنهاية شهر تشرين الثاني الماضي بلغت 27 ملياراً و840 مليون ليرة من منتجاتها من الخميرة والكحول الطبي وزيت القطن المكرر والصابون وباقي المواد الثانوية “كسبة، غاز كربون، كحول صناعي”، مشيراً إلى أن أرباح الشركة التقديرية خلال الفترة نفسها بلغت ملياراً و200 مليون ليرة.

عبد الحميد جنيدي

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