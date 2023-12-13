روسيا تستعد لإطلاق قمر جديد لمراقبة الطقس وبحار القطب الشمالي

موسكو-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس” أن الاستعدادات جارية لإطلاق قمر جديد من أقمار “اركتيكا ام” الروسية لمراقبة الطقس وبحار القطب الشمالي.

ونقل موقع “آر تي” عن الوكالة قولها: إنه “تجري الاستعدادات في قاعدة بايكونور الفضائية لإطلاق القمر رقم 2 من أقمار “اركتيكا ام”، حيث تم نقل الصاروخ الفضائي “سويز تو ون بي” مع القمر المذكور إلى مجمع الإطلاق وتثبيته بشكل عمودي على منصة الإطلاق استعداداً لإرساله إلى الفضاء”.

وأطلقت روسيا أول قمر صناعي من أقمار “اركتيكا ام” من قاعدة بايكونور الفضائية في شباط 2021 ، وستوفر هذه الأقمار مراقبة على مدار الساعة لجميع الأحوال الجوية لسطح الأرض وبحار المحيط المتجمد الشمالي،

بالإضافة إلى تأمين خدمات اتصالات ثابتة وموثوقة.

وأعلنت شركة “لافوتشكين” الروسية المختصة بالصناعات الفضائية كانون الأول الماضي أن روسيا تنوي إطلاق 4 أقمار من نوع “اركتيكا ام”، حيث ستساعد على مراقبة المنطقة القطبية الشمالية وتحسين خدمات التنبؤات الجوية ورصد الظواهر الطبيعية الخطرة وحالات الطوارئ في القطب الشمالي.

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