زاخاروفا تصف تصريحات واشنطن حول إجبار موسكو على التفاوض مع كييف بـ (كلام فارغ)

موسكو-سانا

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات واشنطن حول إجبار روسيا على التفاوض مع النظام الأوكراني بشروطه في عام 2024 بمجرد “كلام فارغ”.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها اليوم: “لا أحد يفهم ما الذي يقصده نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جوناثان فاينر بإجراء مفاوضات مع أوكرانيا بشروط كييف، لأن ما يتحدث عنه غير واضح ويبدو لي أنهم بحاجة إلى تحطيم شيء ما في داخلهم، وإعادة تقييم الموقف الأمريكي بطريقة أو بأخرى، والتعبير عنه بطريقة أكثر وضوحاً لأننا قبل ذلك لم نسمع سوى تمتمات ما زالوا يرددونها حول “ساحة المعركة”، و”انتصار كييف على وشك الحدوث”، و”الهزيمة الاستراتيجية لروسيا”، لذلك يجب أن نتركهم يحددون لأنفسهم ما يريدون، مع أخذ الحقائق بعين الاعتبار وبعد ذلك سيبدؤون بصياغة شيء ما بشكل مفهوم”.

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