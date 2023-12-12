المالكي: ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق القوانين الدولية توفران الغطاء لمجازر الاحتلال في غزة

القدس المحتلة-سانا

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية والانتقائية في تطبيق القوانين الدولية توفران الغطاء لمواصلة مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المنكوب، ما يهدد الأمن والاستقرار العالميين.

وقال المالكي خلال كلمة اليوم نقلتها وكالة وفا: إن “إسرائيل” تواصل استخدام سلاح التجويع والتعطيش ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة الذي تتفاقم معاناته يوميا جراء الحصار ومنعها إدخال الغذاء والماء والوقود والاحتياجات الأساسية لليوم الـ 67، فيما تحولت المدارس والأسواق والمستشفيات والساحات إلى مقابر جماعية بشكل يرقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وينتهك حقوق الإنسان.

ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني ما يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي ويؤكد منهجية الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين ولا سيما حقهم في الحياة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency