تحذيرات أممية: تدهور الوضع الغذائي في قطاع غزة يتفاقم إلى حد المجاعة

نيويورك-سانا

تواصل وكالات تابعة للأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني التحذير من أن التدهور في تأمين الغذاء في قطاع غزة ينذر بالوصول إلى حد المجاعة، نتيجة النقص الشديد في وصول المواد الغذائية إلى السكان الفلسطينيين جراء الحرب والحصار الإسرائيلي المستمر.

وأشار مركز أخبار الأمم المتحدة إلى أن استطلاعاً أجرته بعثات أممية حول الأمن الغذائي في القطاع، أظهر أن 96 بالمئة من الأُسر التي تم استطلاعها خلال الأسبوعين الأولين من شهر تموز عانت من مستويات متوسطة إلى عالية من انعدام الأمن المائي بزيادة 3 بالمئة، مقارنة بشهر حزيران الماضي.

بدوره، أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في منشور على منصة إكس أن القوات الإسرائيلية ارتكبت الغالبية العظمى من جرائم قتل الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء واستمرارها بقصف أماكن إيواء الفلسطينيين.

وأحصى المكتب استشهاد أكثر 1,373 فلسطينياً منذ ال 27 من أيار الماضي أثناء محاولتهم الحصول على المواد الغذائية، منهم 859 في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية و514 على امتداد طرق قوافل المساعدات الغذائية.

بدورها، دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إلى ضرورة السماح لهيئات الأمم المتحدة بأداء عملها حتى تصل المساعدات الإنسانية بأمان إلى من هم بأمسّ الحاجة إليها، بما في ذلك مليون طفل جائع.

وأكدت جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل في وكالة الأونروا أن الإسقاطات الجوية للمواد الغذائية غير ضرورية على الإطلاق، وغير فعّالة، ومحفوفة بالمخاطر، مشيرة إلى أن هذه الإسقاطات قد تقتل أو تصيب المدنيين وهي غير كافية من حيث الحجم لتلبية الاحتياجات الواسعة داخل غزة، فضلاً عن مخاوف أخرى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 جرائم الإبادة الجماعية بحق أهالي قطاع غزة بالتوازي مع جريمة تجويع المدنيين بتشديد الحصار عليهم ومنع وصول المساعدات الإنسانية أو الإمدادات الغذائية، حيث أشارت أحدث حصيلة لضحايا التجويع إلى استشهاد 159 شخصاً، منهم 90 طفلاً، في حين قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”: إن كل ساعة تمر تشهد وفاة مزيد من الأطفال في القطاع.