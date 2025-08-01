اليوم العلمي للجراحة العصبية يضيء مسيرة حملة “شفاء 2” بحلب

حلب-سانا

احتضنت قاعة نقابة أطباء حلب يوماً علمياً متقدماً في الجراحة العصبية ضمن فعاليات حملة “شفاء2 الأكاديمية”، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، سعياً لنقل أحدث التقنيات العالمية إلى الجراحين السوريين.

وقدم الدكتور محمد جميل مكي رئيس قسم الجراحة العصبية في ألمانيا محاضرتين، الأولى حول التقنيات الدقيقة للجراحة التنظيرية للعمود الفقري، والثانية عن تشخيص وعلاج أمراض المثانة العصبية الناتجة عن إصابات النخاع الشوكي.

بدوره، عرض الدكتور عاصم الحاج أحدث الأساليب الجراحية عبر محاضرتين تناولتا النهج الجانبي لجراحة الرقبة وتقنيات الجراحة الهجينة لعلاج إصابات الفقرات العنقية، بينما خصص الدكتور معن طرشة كردي محاضرته لإستراتيجيات تدبير تمدد الأوعية الدماغية، مستنداً إلى دراسة حالات معقدة.

وأكد الدكتور محمد وجيه جمعة مدير صحة حلب في تصريح لمراسلة سانا أن هذه الفعالية نافذة لتحديث المهارات الجراحية في ظل التحديات، مشيراً إلى دورها في رفع كفاءة الأطباء الشباب.

وأبرز الدكتور رامي حايك منسق الحملة أن استضافة الخبراء الدوليين تُترجم مباشرةً إلى تحسين النتائج السريرية، وخاصة بعد إجراء 15 عملية جراحة عصبية معقدة في حلب وإدلب خلال الحملة.

كما أشاد الدكتور عبادة البوشي ممثل شركة البراء بدعم القطاع الخاص في توفير المستلزمات الدقيقة مثل صفائح تثبيت الجمجمة والفقرات.

إلى جانب العطاء الأكاديمي، واصلت “شفاء 2” تقديم خدماتها الميدانية حتى الـ 31 من يوليو، حيث شملت دعم مشافي درعا عبر 21 عملية بطن وصدر و18 جراحة عظمية و4 عمليات وعائية وتدبير 220 حالة إسعافية إلى جانب توريد مستلزمات طبية وخيم إسعافية.

كما نفذت الحملة 159 قثطرة قلبية (منها 3 أطفال وحالات معقدة) و25 عملية قلب مفتوح و12 جراحة أوعية بحماة و10 عمليات نسائية بدير الزور، فضلاً عن تقديم 2,500 استشارة طبية متعددة التخصصات، حيث تجاوزت تكلفة عمليات القلب وحدها 310,000 دولار مُقدمة مجاناً للمرضى.

وتواصل الحملة بجهود أكثر من 200 طبيب ومتطوع مسيرتها الإنسانية حتى ال 23 من آب تحت شعار “يداً بيد.. من أجل سوريا”، مجسدةً التكامل بين العطاء الأكاديمي والخدمات الميدانية في ظل الظروف الصعبة.