هيئة التخطيط والإحصاء تناقش خطة تطوير معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في سوريا

دمشق-سانا

عقد رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم اجتماعاً موسعاً بمقر الهيئة اليوم لمناقشة خطة تطوير معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، بمشاركة أكاديميين وأساتذة من كليتي الاقتصاد والشريعة، إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP.

وأكد سليم أن هذه الجلسة تمثل انطلاقة نوعية نحو إعادة تقييم قانون المعهد وتحديث توصيف المقررات الدراسية مع التوجه لإدخال مقررات جديدة، مبيناً أن هذا الاجتماع يشكل حجر الأساس لجلسات لاحقة تهدف إلى صياغة رؤية استراتيجية شاملة للمعهد.

وتمت خلال الاجتماع، مناقشة مجموعة من المقترحات من بينها استحداث دبلوم جديد ضمن المعهد، وتنظيم دورات تأهيل وتدريب للعاملين في القطاعين العام والخاص، ودمج الرؤية الاقتصادية الإسلامية في الهيكل الدراسي، بما يشمل إضافة مقررات في الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي.

كما جرى مناقشة تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحديد الأولويات والحاجات ودعم قدرات المعهد.

من جهته أشار عميد المعهد الدكتور شادي زهرة إلى أهمية تنفيذ المقترحات ضمن جدول زمني لا يؤثر على مواعيد برامج الماجستير القادمة، حرصاً على استقرار العملية التعليمية.

حضر الاجتماع معاونا رئيس الهيئة شامل بدران ورفعت حجازي.