اتحاد ألعاب القوى يتحضر لإقامة بطولة النخبة في دمشق

دمشق-سانا

تحضيراً للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية القادمة، يستعد اتحاد ألعاب القوى لإقامة بطولة النخبة في التاسع من الشهر المقبل بدمشق، وذلك لفئات الرجال والسيدات والشباب والشابات.

وفي تصريح لـ سانا قال أمين سر اتحاد ألعاب القوى مازن زيود: “إن الغاية من إقامة هذه البطولة هي اختيار عدد من اللاعبين المميزين، للمشاركة مع المنتخب في الاستحقاقات الخارجية المقبلة، ولقد تم اشتراط مستوى مقبول للاعبين المشاركين في البطولة، مشيراً إلى أنه سيتم تقييم مستوى اللاعبين الذين سيتم اختيارهم لتمثيل المنتخب في البطولات الخارجية”.

وبين زيود أن الاتحاد جمع لجانه الفنية في المحافظات لاتخاذ ما يلزم من خطوات تنظيمية وإدارية لضمان مشاركة أكبر عدد من أبطال الجمهورية، وضمان نجاح الحدث على كافة المستويات.

وكان اتحاد ألعاب القوى أقام بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات في مدينة تشرين الرياضية بدمشق يومي الحادي عشر والثاني عشر من الشهر الماضي، وذلك بمشاركة 290 لاعباً ولاعبة.