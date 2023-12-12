مقدماً التهاني باسم الرئيس الأسد… سفير سورية في بوينس آيرس يشارك بمراسم تنصيب الرئيس ميلي

بوينس آيرس- سانا

باسم السيد الرئيس بشار الأسد قدم سفير سورية في بوينس آيرس الدكتور سامي سلامة التهاني لرئيس الأرجنتين المنتخب خافيير ميلي خلال مراسم تنصيبه.

الرئيس ميلي الذي تسلم مهامه رسمياً من الرئيس المنتهية ولايته ألبرتو فرنانديز قابل تهاني الرئيس الأسد بعبارات الشكر والتقدير.

والتقى السفير سلامة وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا موندينو وتم الاتفاق على تحديد موعد زيارة في القريب العاجل لبحث ملف العلاقات الثنائية السورية الأرجنتينية الاقتصادية الطابع ومتعددة الأطراف، كما التقى وزيرة الأمن باتريسيا بورليتش وتطرقا إلى عراقة الجالية المتحدرة من أصول سورية واندماجها بالمجتمع الأرجنتيني.

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