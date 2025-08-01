قافلة الأمل 2 تنقل 38 عائلة من نزلاء مخيم الهول في مهمة إنسانية نحو حلب وإدلب

حلب-سانا

عادت قافلة الأمل 2 إلى محافظتي حلب وإدلب بعد إكمال مهمتها الإنسانية بنقل 38 عائلة من نزلاء مخيم الهول بريف الحسكة أغلبهم من النساء والأطفال، إلى مدنهم وقراهم بعد سنوات من التهجير.

وأطلقت وحدة دعم الاستقرار بالتعاون مع المركز السوري للدراسات والحوار القافلة التي شملت 19 شاحنةً لنقل الأمتعة، و4 حافلات مكيفة لنقل العائلات، و5 سيارات إسعاف مجهزة بطواقم طبية ونفسية متخصصة لضمان سلامة المسافرين خلال الرحلة.

وتأتي هذه القافلة كمرحلة ثانية بعد نجاح “قافلة الأمل الأولى” التي نقلت 42 عائلة الشهر الماضي، وتركز الجهود على تأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين، وإغلاق ملف معاناتهم الطويلة في المخيم.

وأكد منذر سلال المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار في تصريح لمراسلة سانا على استمرار تقديم الدعم الشامل للمهجرين بعد الوصول، يشمل الرعاية الصحية والنفسية عبر فرق ميدانية، وتوفير سكن مؤقت ومواد إغاثية إلى جانب تسريع إصدار الأوراق الثبوتية وبرامج إعادة الإدماج المجتمعي.

وبيّن سلال أن هذه العمليات تمثل نموذجاً ناجحاً للتنسيق الإنساني مع التركيز على ضمان كرامة العائدين كأولوية قصوى، مشيراً إلى استمرار التعاون حتى إغلاق المخيم وإعادة دمج العائلات.

وتجسد “قافلة الأمل” إرادةً دوليةً ومحليةً لطي صفحة معاناة النازحين وتعزيز مسارات العودة الآمنة في سوريا، حيث يواصل الشركاء تنفيذ بنود الاتفاقية الثلاثية بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والحكومة السورية، والإدارة في شمال شرق سوريا لتوسيع نطاق الشمولية في المراحل القادمة.