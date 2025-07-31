الأردن يعين سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى سوريا

عمّان-سانا

أعلن الأردن اليوم عن تعيين السفير سفيان القضاة الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية سفيراً فوق العادة، ومفوضاً لدى الجمهورية العربية السورية.

وذكر موقع قناة المملكة الأردني أن الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير سفيان القضاة ليكون سفيراً فوق العادة، ومفوضاً للأردن لدى سوريا.

ويشغل السفير القضاة منصب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ومدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية منذ الأول من تشرين الأول عام 2023.