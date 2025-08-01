الرقابة والتفتيش والبنك الدولي يبحثان تطبيق مشروع تدعيم وإدارة القدرات المالية العامة في سوريا

دمشق-سانا

بحث معاون رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش علي مشكل وعدد من رؤساء المجموعات في الهيئة مع ممثلين عن البنك الدولي، سبُل تطبيق مشروع تدعيم وإدارة القدرات المالية العامة في سوريا(P512516).

وتم خلال اللقاء الذي جرى عبر تقنية الفيديو تعريف ممثلي البنك الدولي بالمشروع وآلية تنفيذه وتأثير ذلك على القطاع المالي، وبالتالي على المجتمع السوري ككل، مع التأكيد على ضرورة تعزيز القدرات لتنسيق إدارة الشؤون المالية العامة وتحسين الامتثال والشفافية لوظائف الإدارة المالية العامة، والحرص على دقة المعلومات المالية المستخدمة، وإطارها الزمني.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار معاون رئيس الهيئة إلى استعداد الهيئة للتعاون مع البنك الدولي لتنفيذ المشروع بما يخدم المصلحة العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة المالية، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ومصرف سوريا المركزي، عن طريق تشكيل فريق عمل من المتخصصين، للخروج بأفضل النتائج، وتهيئة البيئة المناسبة للعمل وتقديم المساعدة والمشورة في كل ما من شأنه تدعيم المالية العامة في سوريا.