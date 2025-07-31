بحيرة في البرازيل تتحوّل إلى اللون الأزرق في مشهد غريب

برازيليا-سانا

في مشهد غريب، تحولت بحيرة توليباس في البرازيل إلى اللون الأزرقٍ الفاقع، إثر حادث وقع على طريق سريع مجاور في ال 12 من أيار الماضي، عندما انقلبت شاحنةٌ تحمل كمياتٍ هائلةٍ من الصبغة في البحيرة.

وفقاً لتقريرٍ نشرته “سي إن إن”، تحولت البحيرة والحيوانات فيها إلى اللون الأزرق بعد أن تحطمت شاحنةٌ تحمل 5 خزانات، يحتوي كلٌ منها على 1000 ليتر من الصبغة، وسكبت محتوياتها بالكامل في البحيرة، ما أدى إلى طفو الأسماك النافقة وأجسادها المصبوغة باللون الأزرق الغريب، في مشهدٍ يُدمي القلوب.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ بعض الطيور وتنظيفها لإزالة السموم، لكنّ العديد منها لا تزال عرضةً لهذه الصبغة التي كانت تهدف في الأصل إلى تلوين علب البيض، ورغم أن المركب الكيميائي الذي تُصنع منه الصبغة عضوي، الأمر الذي طمأن السلطات في البداية، إلا أن المدعي العام طلب توضيحاتٍ عاجلة حول المسؤول عن هذه الأضرار البيئية الجسيمة والخصائص الكيميائية الدقيقة للصبغة.

وتستخدم الصبغة المائية عادة في مزارع الجمبري لعلاج الفطريات والطفيليات وتعتبر غير سامة، حسبما ذكرت بوابة “يو أو إل” الإخبارية، نقلاً عن السلطة البيئية لولاية ساو باولو.