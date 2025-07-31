مارسيليا الفرنسي يعلن عودة المهاجم أوباميانغ إلى صفوفه

باريس- سانا

عاد المهاجم الغابوني إيميريك أوباميانغ إلى صفوف مرسيليا الفرنسي لكرة القدم قادماً من القادسية السعودي، وذلك بعد عام واحد فقط على مغادرته، وفقاً لِمَا أعلنه النادي الفرنسي اليوم دون تحديد مدة العقد.

وغادر الغابوني مرسيليا بعد موسم ناجح في 2024، سجّل خلاله 30 هدفاً وقدّم 11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، لكن ذلك لم يمنع فريقه من احتلال مركز ثامن مخيّب للآمال في الدوري المحلي، من دون بلوغ أي مسابقة أوروبية في ذلك الموسم.

وأحرز أوباميانغ بألوان القادسية 21 هدفاً في 36 مباراة، منها 17 هدفاً في الدوري المحلي، ساعده من خلالها على احتلال المركز الرابع الموسم الماضي، كما بلغ معه المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك التي خسرها أمام الاتحاد.