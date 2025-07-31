المحامي العام بدمشق لـ سانا: استمرار التحقيقات في وفاة الشاب يوسف اللباد بحيادية وشفافية

دمشق-سانا

أكد المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب، حيادية وشفافية التحقيقات المتعلقة بواقعة وفاة الشاب يوسف محمد اللباد بالقرب من الجامع الأموي في دمشق وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في حال وجود فعل جرمي تأكيداً لمبدأ سيادة القانون.

وخلال زيارته اليوم لفرع المباحث الجنائية بدمشق للإشراف على التحقيقات قال القاضي خطاب لمراسل سانا: أنه بعد إبلاغنا بوفاة الشاب يوسف محمد اللباد في مفرزة حراسة تتبع للأمن الداخلي بالقرب من الجامع الأموي، تم على الفور الإيعاز لهيئة الكشف القضائية والطبية للتوجه إلى المكان ومباشرة التحقيقات والكشف على الجثمان.

وأضاف القاضي خطاب: أنه تم الايعاز لقسم الشرطة المختص لفتح تحقيق أصولاً بإشرافنا، وتم تشكيل لجنة طبية ثلاثية من الأطباء الشرعيين والأخصائيين للكشف على الجثمان والوقوف على سبب الوفاة، ومازالت التحقيقات جارية بانتظار تقرير اللجنة الطبية.

وشدد القاضي خطاب على أنه سيتم العمل بكل جهد لضمان تحقيق العدالة بكل نزاهة وحيادية.