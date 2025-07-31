تجارة عمّان: 92.4 مليون دينار حجم التبادل التجاري مع سوريا خلال 4 أشهر

عمّان-سانا

أعلنت غرفة تجارة عمّان أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بلغ 92.4 مليون دينار.

ونقلت قناة المملكة عن الغرفة قولها: “إن المنتجات الأردنية التي تملك إمكانات للتصدير حالياً إلى السوق السوري هي (الحديد، الإسمنت، مواد العزل، الدهانات، الكابلات الكهربائية)، أما أهم المستوردات من سوريا فهي منتجات نباتية (فستق حلبي) ومنتجات حيوانية (ضأن حي).

وقررت وزارة الداخلية الأردنية في الـ 23 من آذار الماضي، بالتنسيق مع الجهات المعنية إدامة عمل معبر جابر الحدودي مع سوريا على مدار 24 ساعة يومياً، لتسهيل حركة التجارة البينية واستيعاب حجم الحركة المتزايدة.

وتشهد العلاقات الأردنية السورية تعاوناً على الأصعدة كافة، سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً، إذ تتوالى الزيارات الأردنية إلى سوريا وآخرها زيارة وفود من غرف التجارة والصناعة، أفضت إلى فتح آفاق جديدة للتعاون.