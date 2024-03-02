المالكي يحذر: الاحتلال سيمضي في مخططه لاجتياح رفح في حال استمر عجز المجتمع الدولي عن إيقاف عدوانه

القدس المحتلة-سانا

حذر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من مضي الاحتلال الإسرائيلي في مخططه لاجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إذا استمر عجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية للفلسطينيين، وفشله بوقف عدوان الاحتلال المتواصل عليهم.

ونقلت وكالة وفا عن المالكي قوله اليوم: “في حال فشل المجتمع الدولي بإلزام “إسرائيل” بوقف إطلاق النار، فإن نتنياهو سيمضي في مخططه بالهجوم على مدينة رفح التي تؤوي أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، ما يعني ارتكاب المزيد من المجازر المروعة وتهجير شعبنا في القطاع قسراً خارج فلسطين”.

وأشار المالكي إلى أن الاحتلال يسعى إلى ضرب جميع مقومات الحياة في قطاع غزة، ويعمل ضمن سياسة ممنهجة تقوم على التجويع والتعطيش، وحرمان الأهالي من أبسط حقوقهم الإنسانية، حيث يعاني مئات الآلاف المجاعة ويعيشون ظروفاً قاسيةً في شمال القطاع.

وأكد المالكي الحاجة الملحة إلى إرادة دولية جادة لوقف العدوان على غزة، في ظل رفض الاحتلال ذلك، بالتوازي مع تصعيده عمليات الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس، وارتكاب قوات الاحتلال ومستوطنيه الجرائم والانتهاكات، الأمر الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد المالكي على ضرورة إلزام المجتمع الدولي كيان الاحتلال “إسرائيل” بالامتثال للقانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارات مجلس الأمن، والتدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

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